The Telegraph: «Уотфорд» отказался от кандидатуры Слуцкого
Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий не будет работать в «Уотфорде».
Как сообщает The Telegraph, руководство клуба отказалось от идеи с приглашением Слуцкого, хотя ранее рассматривало такой вариант. Сейчас основным претендентом на пост тренера является Марку Силва, работающий с зимы в «Халле». Силва не хочет продолжать работу с «тиграми» в чемпионшипе.
В то же время The Independent утверждает, что Слуцкий и Клаудио Раньери – главные кандидаты на пост тренера «Уотфорда». Как сообщает издание, вероятность прихода Силвы меньше, чем Слуцкого или Раньери.
Какую работу в Англии может найти Леонид Слуцкий
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