Бывший тренер и сборной России Леонид Слуцкий не будет работать в «Уотфорде».

Как сообщает The Telegraph, руководство клуба отказалось от идеи с приглашением Слуцкого, хотя ранее рассматривало такой вариант. Сейчас основным претендентом на пост тренера является Марку Силва, работающий с зимы в . Силва не хочет продолжать работу с «тиграми» в чемпионшипе.

В то же время The Independent утверждает, что Слуцкий и Клаудио Раньери – главные кандидаты на пост тренера . Как сообщает издание, вероятность прихода Силвы меньше, чем Слуцкого или Раньери.

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