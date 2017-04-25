Ведущий реалити-шоу «Кто хочет стать легионером» Валерий Карпин ответил футбольному комментатору Василию Уткину, который ранее объявил о финансировании команды ЛФЛ «Эгриси» и вызвал на матч подопечных Сергея Юрана и Карпина.

«Василий, приветствую тебя! Не очень понял твое видеообращение.

Первое – мы с тобой встречались 5-6 дней назад, ты сам говорил, что вы поздно обратились и не сможете с нами сыграть, но вам очень хочется. Второе – мы давно друг друга знаем, и ты решил проверить меня на мужика? Тоже не очень понятно.

У нас игры 26 и 28 апреля, поэтому сыграть с вами в эти даты не получается. Думаю, мы примем все равно ваше предложение, сыграем с вами. Не знаю когда, с тобой свяжутся. Но если мы вдруг выиграем, то ты тогда должен сказать, что Юран тренирует очень хороших футболистов», – сказал Карпин.

Публикация от Valera Karpin (@vgkarpin) Апр 24 2017 в 12:42 PDT

Василий Уткин: «Друзья мои, Юран и Карпин, какой же ерундой вы занимаетесь! Мы вызываем вас на игру по правилам ЛФЛ»