Телекомментатор Василий Уткин рассказал о возможном возвращении на телеканал .

— Был ли хоть один разговор о вашем возвращении?

— Такие разговоры бывают на уровне болтовни, говорить об этом можно сколько угодно. У меня нет никаких проблем, чтобы работать на «Матч ТВ», но ключ находится с той стороны двери, а сам стучаться в эту дверь я не буду.

— Когда вы сильнее всего тосковали по работе в телевизоре?

— «Скучал» — это более точное слово. Я скучаю по той жизни, которую я вел, потому что, уйдя с «Матч ТВ», я вдруг понял, что ни в одной своей квартире я не проводил столько времени, как в телецентре. Я работал и ежедневно там бывал с 1992-го по 2016 год. После этого полностью изменилась жизнь, и сначала это было очень трудно. Конечно, мне грустно, что я не комментирую большие матчи, и есть ощущение того, что лучшие годы проходят от этого несколько впустую. Но следом возникает мысль, что я баловень судьбы в этом отношении: я никогда ни у кого не сидел за спиной, практически всю жизнь делал, что хотел, и меня никто не ограничивал. Что же, раз есть испытания, значит, надо потерпеть.

— Самое неожиданное предложение, которое поступало вам за последнее время?

— Было какая-то совершенно идиотская идея сделать шоу, как у Урганта, только про спорт. Еще — чтобы прыгуны с трамплина прыгали в цель. Чтобы я это вел, конечно. Как вы можете представить, чтобы я там участвовал? Все эти истории обречены. Почему так мало программ «Матч ТВ» пользуются рейтинговым успехом? Причин много, но главную и определяющую я приведу на своем примере. Когда мы еще работали на , акционеры много раз говорили: сделайте нам желтую программу о футболе, чтобы как Малахов – только про футбол. Аргумент очень простой: у Малахова шоу про все, в том числе и про футбол, если футбол в этот момент на первом месте. У нас только про футбол. Кто же это будет смотреть в соотношении с Малаховым или «Прямым эфиром»? Это немыслимо, это разновидность самокастрации.

— Сейчас вы зарабатываете больше, чем на «Матче»?

— Раньше у меня был полностью обустроенный быт и размеренная жизнь, а сейчас я действую сразу в нескольких направлениях — так получилось, что я работаю и зарабатываю больше. Но, к сожалению, непосредственные деньги я получаю сейчас вовсе не тем, что мне интересно и особенно приятно делать.

Василий Уткин: «У меня нет проблем, чтобы работать на «Матч ТВ». Но ключ находится с другой стороны двери»