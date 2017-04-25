Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера намерен приобрести сразу нескольких футболистов в летнее трансферное окно. Об этом сообщает шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

Каррера попросит руководство приобрести пять-шесть исполнителей в стартовый состав для успешного выступления команды в Лиге чемпионов. По информации «СЭ», речь идет о трех защитниках, атакующем игроке на случай ухода Промеса и центральном полузащитнике.

Также ожидается, что «Спартак» покинут один иностранный центрдеф (Боккетти или Ташчи), правый защитник (Ещенко или Тигиев) и арендованный из «Лацио» Маурисио. Решение по форварду Луису Адриано будет принято в зависимости от его физических кондиций и выступления игрока в конце сезона.

Руководство «Спартака» может выделить около 30 миллионов евро на летнее усиление состава.