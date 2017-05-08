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    Валерий Карпин: «Главная причина чемпионства – «Спартак» усилился, а остальные ослабли»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Валерий Карпин

    Эксперт «Матч ТВ» Валерий Карпин высказался о своем прогнозе в середине сезона, когда он назвал главным претендентом на чемпионство «Спартак».

    – Да, думаю, было главной причиной, что «Спартак» по сравнению с предыдущим годом усилился, а остальные ослабли. Возьмем «Зенит», ЦСКА, про «Рубин» я уже говорил. У «Краснодара» тоже были проблемы, особенно поначалу, плюс травмы, так что я думаю, что все закономерно.

    – Это же «Спартак», 16 лет все верили, что это произойдет...

    – Ну когда-то же это должно было произойти! – сказал Карпин в эфире телеканала «Наш футбол».

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    Кто станет чемпионом России в следующем году?

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    • Спартак
      49%
    • Зенит
      18%
    • ЦСКА
      18%
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      15%

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