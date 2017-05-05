Бывший главный тренер Олег Романцев отметил вклад предыдущих тренеров команды в нынешние успехи красно-белых.

«Что дал команде Каррера? Чтобы ответить на этот вопрос, надо знать этого тренера, присутствовать у него на тренировках. Я же с ним не знаком.

Скажу одно: команда была собрана еще до чемпионата. Но, конечно, его вклад есть, раз «Спартак» на первом месте. По моим ощущениям, у ребят стала сильнее самоотдача.

Насколько велик вклад в этот успех штаба Дмитрия Аленичева? На мой взгляд, он значительный. Все еще от пошло. Они потихонечку собирали эту команду.

Я почему еще перед сезоном сказал, что «Спартак» будет чемпионом? Потому что видел: команду собирают по крупицам. Руководство повело себя правильно. Оно точечно подбирало игроков, отказалось от шараханий из стороны в сторону», – сказал Романцев.