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    Роман Зобнин: «В этом чемпионстве есть заслуга Аленичева»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Роман Зобнин

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин заявил, что Дмитрий Аленичев помог красно-белым выиграть чемпионат России.

    «В этом чемпионстве есть заслуга и Дмитрий Аленичева. Мне приятно, что он меня пригласил в «Спартак».

    Я хочу расти как футболист и, если будет предложение от каких-то европейских клубов, я бы его рассмотрел. В «Зенит» точно не пойду.

    Я ездил на стажировку в «Челси», но за «Челси» не топлю. Ранее симпатизировал «Барселоне» во времена Гвардиолы, но сейчас уже не то», – сказал Зобнин.

    В какие моменты сезона «Спартак» был сильнее «Зенита» и ЦСКА?

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