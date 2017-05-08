Полузащитник Роман Зобнин заявил, что Дмитрий Аленичев помог красно-белым выиграть чемпионат России.

«В этом чемпионстве есть заслуга и . Мне приятно, что он меня пригласил в «Спартак».

Я хочу расти как футболист и, если будет предложение от каких-то европейских клубов, я бы его рассмотрел. В «Зенит» точно не пойду.

Я ездил на стажировку в «Челси», но за «Челси» не топлю. Ранее симпатизировал «Барселоне» во времена Гвардиолы, но сейчас уже не то», – сказал Зобнин.

В какие моменты сезона «Спартак» был сильнее «Зенита» и ЦСКА?

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