Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил на слова главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу, который заявил, что не считает «Спартак» лучшей командой России.

«Пусть в таблицу посмотрит – там видно, кто сильнее всех. Как это еще прокомментировать?

Хочу поздравить всех болельщиков «Спартака»! Они заслужили это долгожданное чемпионство. Процентов на 80 это заслуга фанатов. Болельщики отлично нас поддерживали весь сезон, это их победа. Пусть Москва теперь станет красно-белой и празднует!» – сказал Зобнин.

Почему чемпионом стал «Спартак»