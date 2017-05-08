Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Роман Зобнин: «Луческу пусть в таблицу посмотрит – там видно, кто сильнее всех»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Мирча Луческу Роман Зобнин

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил на слова главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу, который заявил, что не считает «Спартак» лучшей командой России.

    «Пусть в таблицу посмотрит – там видно, кто сильнее всех. Как это еще прокомментировать?

    Хочу поздравить всех болельщиков «Спартака»! Они заслужили это долгожданное чемпионство. Процентов на 80 это заслуга фанатов. Болельщики отлично нас поддерживали весь сезон, это их победа. Пусть Москва теперь станет красно-белой и празднует!» – сказал Зобнин.

    Почему чемпионом стал «Спартак»

    Опрос

    Кто станет чемпионом России в следующем году?

    26801 голос 50
    • Спартак
      52%
    • Зенит
      17%
    • ЦСКА
      17%
    • Кто-то другой
      14%

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться