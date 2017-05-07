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    Роман Зобнин: «Еще вчера я вылетал с «Динамо» из РФПЛ, а сегодня становлюсь чемпионом в «Спартаке»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Динамо Москва Роман Зобнин

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился эмоциями после победы в чемпионате России.

    «Непередаваемые ощущения. Я понимаю, что мы вписали себя в историю. Смотрел матч «Зенита» дома с семьей. С финальным свистком первым делом обнял жену. Чуть не задушил ее от радости.

    Для меня, как для российского футболиста, это чемпионство – самое ценное, что может быть. Все о чем я мечтал в детстве, сбылось в этом году. За последние 2 года моя жизнь вообще сильно изменилась. Еще вчера я вылетал с «Динамо» из РФПЛ, а сегодня уже становлюсь чемпионом в составе «Спартака».

    Каждую игру я выхожу и полностью отдаю все силы на поле. Вижу, как трибуны реагируют на нашу игру. Хочу сказать огромное спасибо болельщикам за поддержку, без них бы мы не смогли добиться этого результата», – сказал Зобнин.

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