Турецкая бригада судей во главе с Джюнейтом Чакиром будет работать на ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Атлетико» – .

Помогать ему будут лайнсмены Бахаттин Дуран и Тарик Онгун. Дополнительные ассистенты рефери – Барыш Шимшек и Али Палабийик. Четвертый арбитр – Мустафа Эйисой.

В первом матче подопечные Зинедина Зидана дома одержали крупную победу со счетом 3:0. Ответная встреча пройдет на стадионе «Висенте Кальдерон» 10 мая.