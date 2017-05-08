«Атлетико» — «Реал». Чакир будет судить матч
Турецкая бригада судей во главе с Джюнейтом Чакиром будет работать на ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Атлетико» – «Реал».
Помогать ему будут лайнсмены Бахаттин Дуран и Тарик Онгун. Дополнительные ассистенты рефери – Барыш Шимшек и Али Палабийик. Четвертый арбитр – Мустафа Эйисой.
В первом матче подопечные Зинедина Зидана дома одержали крупную победу со счетом 3:0. Ответная встреча пройдет на стадионе «Висенте Кальдерон» 10 мая.
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