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    «Атлетико» — «Реал». Чакир будет судить матч

    Теги Реал Мадрид Атлетико Лига чемпионов судьи Джюнейт Чакир Мустафа Эмре Эйисой Барыш Шимшек Тарик Онгун Бахаттин Дуран Али Палабийик

    Турецкая бригада судей во главе с Джюнейтом Чакиром будет работать на ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Атлетико» – «Реал».

    Помогать ему будут лайнсмены Бахаттин Дуран и Тарик Онгун. Дополнительные ассистенты рефери – Барыш Шимшек и Али Палабийик. Четвертый арбитр – Мустафа Эйисой.

    В первом матче подопечные Зинедина Зидана дома одержали крупную победу со счетом 3:0. Ответная встреча пройдет на стадионе «Висенте Кальдерон» 10 мая.

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