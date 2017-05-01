Диего Симеоне: «Надеемся, работа судей в игре с «Реалом» будет незаметной»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне накануне игры с «Реалом» высказался на тему судейства.
«Мы знаем, что судить нелегко. Атмосфера таких матчей оказывает давление на рефери. Надеемся, работа арбитров будет незаметной», – заявил аргентинец.
На матч назначена бригада английских рефери во главе с Мартином Аткинсоном. Лайнсменами будут Стивен Чайлд и Стюарт Берт, судьями у ворот – Майкл Оливер и Энтони Тейлор. В качестве запасного арбитра матч начнет Джейк Коллин.
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