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    Диего Симеоне: «Надеемся, работа судей в игре с «Реалом» будет незаметной»

    Теги Реал Мадрид Атлетико Лига чемпионов Диего Симеоне судьи Мартин Аткинсон Энтони Тэйлор Майкл Оливер Стюарт Берт Джейк Коллин Стивен Чайлд

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне накануне игры с «Реалом» высказался на тему судейства.

    «Мы знаем, что судить нелегко. Атмосфера таких матчей оказывает давление на рефери. Надеемся, работа арбитров будет незаметной», – заявил аргентинец.

    На матч назначена бригада английских рефери во главе с Мартином Аткинсоном. Лайнсменами будут Стивен Чайлд и Стюарт Берт, судьями у ворот – Майкл Оливер и Энтони Тейлор. В качестве запасного арбитра матч начнет Джейк Коллин.

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