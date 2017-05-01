Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне накануне игры с высказался на тему судейства.

«Мы знаем, что судить нелегко. Атмосфера таких матчей оказывает давление на рефери. Надеемся, работа арбитров будет незаметной», – заявил аргентинец.

На матч назначена бригада английских рефери во главе с . Лайнсменами будут Стивен Чайлд и Стюарт Берт, судьями у ворот – и Энтони Тейлор. В качестве запасного арбитра матч начнет Джейк Коллин.