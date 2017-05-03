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    Роналду о первом голе в матче с «Атлетико»: «Я находился в пассивном офсайде»

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Атлетико Лига чемпионов судьи фото Мартин Аткинсон

    Форвард «Реала» Криштиану Роналду, автор хет-трика в первом матче ½ финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0), обсудил в перерыве игры с главным арбитром Мартином Аткинсоном эпизод со своим первым голом.

    Португалец находился в положении «вне игры» при подаче Серхио Рамоса и боролся за мяч, однако во время повторной подачи Каземиро Роналду был в правильном положении.

    «Офсайда ведь не было? Я находился в пассивном положении», — сказал Роналду Аткинсону.

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    Руд Гуллит: «Перед голом Роналду был очевидный офсайд»

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