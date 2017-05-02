Руд Гуллит: «Перед голом Роналду был очевидный офсайд»
Известный голландский тренер и футболист Руд Гуллит прокомментировал эпизод с голом форварда «Реала» Криштиану Роналду в матче с «Атлетико» (1:0, первый тайм).
«Гол «Реала»! Но там был очевидный офсайд прямо перед голом», – написал Гуллит в твиттере.
Португалец находился в положении «вне игры» при подаче Серхио Рамоса и боролся за мяч, однако во время повторной подачи Каземиро Криштиану был в правильном положении.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Игру обслуживает английская бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном.
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