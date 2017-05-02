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    Руд Гуллит: «Перед голом Роналду был очевидный офсайд»

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Атлетико примера Испания Лига чемпионов судьи Руд Гуллит Мартин Аткинсон

    Известный голландский тренер и футболист Руд Гуллит прокомментировал эпизод с голом форварда «Реала» Криштиану Роналду в матче с «Атлетико» (1:0, первый тайм).

    «Гол «Реала»! Но там был очевидный офсайд прямо перед голом», – написал Гуллит в твиттере.

    Португалец находился в положении «вне игры» при подаче Серхио Рамоса и боролся за мяч, однако во время повторной подачи Каземиро Криштиану был в правильном положении.

    Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Игру обслуживает английская бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном.

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