Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился эмоциями после того, как команда стала чемпионом России.

«Жуткое облегчение. Это событие особенно ждали два человека. Мой папа, которому скоро 90 лет. И Никита Палыч Симонян.

Я рад, что мы смогли доставить им это счастье. Ура!» – сказал Федун.

«Спартак» выиграл первое чемпионство за 16 лет.