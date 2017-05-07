Леонид Федун: «Жуткое облегчение»
Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился эмоциями после того, как команда стала чемпионом России.
«Жуткое облегчение. Это событие особенно ждали два человека. Мой папа, которому скоро 90 лет. И Никита Палыч Симонян.
Я рад, что мы смогли доставить им это счастье. Ура!» – сказал Федун.
«Спартак» выиграл первое чемпионство за 16 лет.
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