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    Леонид Федун: «Жуткое облегчение»

    Теги Спартак Леонид Федун Премьер-лига Россия

    Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился эмоциями после того, как команда стала чемпионом России.

    «Жуткое облегчение. Это событие особенно ждали два человека. Мой папа, которому скоро 90 лет. И Никита Палыч Симонян.

    Я рад, что мы смогли доставить им это счастье. Ура!» – сказал Федун.

    «Спартак» выиграл первое чемпионство за 16 лет.

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    Кто станет чемпионом России в следующем году?

    17167 голосов 45
    • Спартак
      56%
    • Зенит
      15%
    • ЦСКА
      16%
    • Кто-то другой
      13%

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