Матч ЦСКА – «Спартак» единственным из спортивных программ попал в топ-100 самых рейтинговых программ недели
Матч ЦСКА – «Спартак» (1:2) вошел в топ-100 самых рейтинговых программ России с 24 по 30 апреля среди аудитории 18+.
Дерби, состоявшееся в 26-м туре чемпионата России, заняло в рейтинге 81-е место с рейтингом 1,9% и долей 8%. В Москве игра стала 33-й с рейтингом 3% и долей 13,1%
Этот матч стал единственной спортивной программой, попавшей в топ-100.
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