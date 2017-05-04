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    Матч ЦСКА – «Спартак» единственным из спортивных программ попал в топ-100 самых рейтинговых программ недели

    Теги Спартак ЦСКА Премьер-лига Россия телевидение Матч ТВ

    Матч ЦСКА – «Спартак» (1:2) вошел в топ-100 самых рейтинговых программ России с 24 по 30 апреля среди аудитории 18+.

    Дерби, состоявшееся в 26-м туре чемпионата России, заняло в рейтинге 81-е место с рейтингом 1,9% и долей 8%. В Москве игра стала 33-й с рейтингом 3% и долей 13,1%

    Этот матч стал единственной спортивной программой, попавшей в топ-100.

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