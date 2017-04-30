ЦСКА – «Спартак». Матч начнется на 15 минут позже из-за трансляции «Формулы-1» в Сочи
Игра 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком» начнется на 15 минут позже запланированного – не в 17:00, а в 17:15 по московскому времени.
Как сообщили в пресс-службе ЦСКА, причиной переноса старта дерби стала трансляция Гран-при России «Формулы-1» на канале «Матч ТВ», который покажет игру в прямом эфире.
Гонка в Сочи затянулась из-за ряда дорожных инцидентов.
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