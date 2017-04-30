Игра 26-го тура чемпионата России между и «Спартаком» начнется на 15 минут позже запланированного – не в 17:00, а в 17:15 по московскому времени.

Как сообщили в пресс-службе ЦСКА, причиной переноса старта дерби стала трансляция Гран-при России «Формулы-1» на канале , который покажет игру в прямом эфире.

Гонка в Сочи затянулась из-за ряда дорожных инцидентов.