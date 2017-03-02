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    Роналду в 10-м сезоне подряд забивает не менее 25 голов за клуб

    Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Реал Мадрид примера Испания Лас-Пальмас рекорды

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду оформил дубль в матче 25-го тура примеры против «Лас-Пальмаса» (3:3).

    32-летний капитан сборной Португалии забил 25 голов во всех клубных турнирах этого сезона.

    Таким образом, Роналду в десятом сезоне подряд забивает не менее 25 голов за клубы.

    Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

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