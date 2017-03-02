Роналду в 10-м сезоне подряд забивает не менее 25 голов за клуб
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду оформил дубль в матче 25-го тура примеры против «Лас-Пальмаса» (3:3).
32-летний капитан сборной Португалии забил 25 голов во всех клубных турнирах этого сезона.
Таким образом, Роналду в десятом сезоне подряд забивает не менее 25 голов за клубы.
Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.
Криштиану Роналду делает красиво
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.