Роналду в 10-м сезоне подряд забивает не менее 25 голов за клуб

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду оформил дубль в матче 25-го тура примеры против «Лас-Пальмаса» (3:3).

32-летний капитан сборной Португалии забил 25 голов во всех клубных турнирах этого сезона.

Таким образом, Роналду в десятом сезоне подряд забивает не менее 25 голов за клубы.

Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

Криштиану Роналду делает красиво

Царский финт Криштиану Роналду