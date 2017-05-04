Дани Алвес обошел Месси по голевым пасам в Лиге чемпионов за последние 10 лет
Защитник «Ювентуса» Даниэл Алвес в первом полуфинале Лиги чемпионов «Монако» (2:0) отдал две результативных передачи.
Бразилец выступает в турнире с сезона-2007/08. За это время он отдал 25 голевых пасов, обойдя форварда «Барселоны» Лионеля Месси (23).
Только нападающий «Реала» Криштиану Роналду за последние десять лет чаще ассистировал партнерам – 29 раз.
Подробную статистику Алвеса вы можете посмотреть здесь.
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