Дани Алвес обошел Месси по голевым пасам в Лиге чемпионов за последние 10 лет

Защитник Даниэл Алвес в первом полуфинале Лиги чемпионов «Монако» (2:0) отдал две результативных передачи.

Бразилец выступает в турнире с сезона-2007/08. За это время он отдал 25 голевых пасов, обойдя форварда «Барселоны» Лионеля Месси (23).

Только нападающий Криштиану Роналду за последние десять лет чаще ассистировал партнерам – 29 раз.

Подробную статистику Алвеса вы можете посмотреть здесь.

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