Глава судейского департамента РФС Андрей Будогосский рассказал о разборе ошибок в матчах последнего тура премьер-лиги.

– Есть мнение, что возвращение арбитра Евгения Турбина в РФПЛ связано с тем, что он является вашим учеником. Как отреагируете?

– Прежде всего, хочу сказать, что я не возвращал Турбина в премьер-лигу. Это было сделано моим предшественником Валентином Валентиновичем Ивановым в декабре 2015 года, когда меня и рядом, что называется, не стояло. О том, что Турбин является моим учеником, то скажу следующее – порядка 52 процентов главных судей премьер-лиги закончили центр «Футбольный арбитр». А всего таковых – 81 человек, или 23,2 процента, чем мы, конечно, гордимся. Но вне зависимости от этого, подход ко всем абсолютно одинаков, в чем можно было убедиться, например, на примере изменения количества назначений Сухому или Карасеву в связи с допущенными ошибками.

– Турбин не получил назначения на 20-й тур. С чем это связано?

– Турбин – кандидат педагогических наук и сейчас командирован в качестве старшего преподавателя на учебно-тренировочный сбор арбитров «Молодая перспектива» в Анапе, где будет находиться с 17 по 28 марта, и естественно, назначений на этот период получить не мог.

– Состоялась ли у вас встреча с президентом РФС, и какова позиция по матчу в Перми?

– Да, она состоялась. Считаю, что получился очень конструктивный разговор, проходивший в нормальной, деловой обстановке. Я изложил позицию департамента по некоторым моментам. Вопрос касался не только игры «Амкар» – , затрагивались и другие темы.

– Правильно понимаю, что президент РФС не подверг критике судейство матча в Перми?

– Виталий Леонтьевич говорил, что этот вопрос – в компетенции департамента. Кроме того, он знает, что состоится заседание контрольно-квалификационной комиссии РФС. В которую, заметьте, я не вхожу и не входил, не оказываю никакого влияния на ее работу. Мутко четко представляет, что завтра будет вынесен окончательный вердикт не только по этому матчу, но и по другим. Подчеркну, что рассматривается не одна игра, и не только премьер-лиги.

– Глава РФПЛ Сергей Прядкин сделал заявление, что, на его взгляд, гол, когда Нету выбил мяч из чужих ворот, надо было засчитывать. Как отреагируете?

– Обращаю внимание на то, что ни в одном из телевизионных повторов нет стоп-кадра. Мяч не фиксируется ни на одном телевизионном просмотре в той точке, где он, по мнению некоторых людей, полностью пересекает линию ворот. Случайно это или нет, не знаю, но есть вопросы. Что касается слов Сергея Геннадьевича, то право высказывать мнение – его законное право. Идет дискуссия. Дождемся вердикта комиссии по матчу и будем более подробно об этом говорить, – сказал Будогосский.

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