Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко прокомментировал составления календаря матчей РФПЛ.

«Надо делать все, чтобы привлекать болельщиков на стадионы. Мы все права делегировали, но когда видим, что лиги через календарь или еще какие-то моменты наносят некий ущерб футболу, мы должны быть очень внимательными.

Надо правильно назначать матчи, не идти на поводу только у телевидения. Надо исходить из того, как удобно все субъектам футбола. Вот об этом я хотел попросить», – сказал Мутко.

Ранее глава РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что опубликованный календарь заключительных туров вызвал негодование только у болельщиков и СМИ, а команды и тренеров устроил.

Улице Трубной — из Массачусетса: что мешает РФПЛ делать календарь вовремя?