Виталий Мутко: «Практически все меры стратегии развития – структура лиг, лимит, потолки зарплат – будут введены после ЧМ-2018»
Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко высказался о стратегии развития российского футбола, а также о самостоятельности РФПЛ.
«РФС произвел полную децентрализацию. Как раз на конференции в стратегии развития вида спорта будет прописано, что мы готовы передавать права лиге на длительный срок, чтобы она была самостоятельна и в вопросах календаря, и в вопросах организации самого чемпионата, продажи коммерческих, телевизионных прав.
Лиге все это передано, мы вмешиваться не будем, но какие-то итоговые утверждения РФС оставит за собой».
О «Стратегии-2030»
«Больших изменений в стратегии не появилось. Ее еще предстоит привести в соответствие с требованиями некоторых документов, а потом направить на утверждение Минспорта.
Там будет четко прописано, что и когда будет делаться. Если будем увеличивать количество команд премьер-лиги – в какие сроки, первый дивизион – то же. Какие механизмы защиты и поддержки молодых специалистов и футболистов, каковы потолки зарплат.
Ясно, что мы на пороге чемпионата мира. К каким-то изменениям с точки зрения структуры лиг, лимита и так далее надо крайне осторожно относиться.
У нас остался один сезон, и они (изменения) не должны испортить ситуацию. Но уже с сезона после турнира практически все эти меры будут введены».
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