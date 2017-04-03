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    Виталий Мутко: «Практически все меры стратегии развития – структура лиг, лимит, потолки зарплат – будут введены после ЧМ-2018»

    Теги Виталий Мутко Премьер-лига Россия РФС РФПЛ ФНЛ ЧМ-2018 лимит на легионеров

    Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко высказался о стратегии развития российского футбола, а также о самостоятельности РФПЛ.

    Об РФПЛ

    «РФС произвел полную децентрализацию. Как раз на конференции в стратегии развития вида спорта будет прописано, что мы готовы передавать права лиге на длительный срок, чтобы она была самостоятельна и в вопросах календаря, и в вопросах организации самого чемпионата, продажи коммерческих, телевизионных прав.

    Лиге все это передано, мы вмешиваться не будем, но какие-то итоговые утверждения РФС оставит за собой».

    О «Стратегии-2030»

    «Больших изменений в стратегии не появилось. Ее еще предстоит привести в соответствие с требованиями некоторых документов, а потом направить на утверждение Минспорта.

    Там будет четко прописано, что и когда будет делаться. Если будем увеличивать количество команд премьер-лиги – в какие сроки, первый дивизион – то же. Какие механизмы защиты и поддержки молодых специалистов и футболистов, каковы потолки зарплат.

    Ясно, что мы на пороге чемпионата мира. К каким-то изменениям с точки зрения структуры лиг, лимита и так далее надо крайне осторожно относиться.

    У нас остался один сезон, и они (изменения) не должны испортить ситуацию. Но уже с сезона после турнира практически все эти меры будут введены».

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