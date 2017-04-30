Игроки «Спартака» и ЦСКА записали видеообращение «Играем до победы над раком»

В преддверии матча 26-го тура премьер-лиги ЦСКА – игроки приняли участие в акции по борьбе с раком.

Футболисты московских команд записали совместное видеообращение.

«Мы настоящие соперники – на поле бьемся до последнего. Ошибка противника – наша победа. В жизни мы обычные люди: у нас есть семьи, друзья, дети. Когда кому-то нужна помощь, Мы объединяемся. Сегодня мы играем друг против друга, но до общей победы – до победы над раком», – сказали игроки.

В 2015 году Фонд профилактики рака при поддержке НИИ Онкологии им. Н.Н. Петрова запустил образовательный проект «Высшая школа онкологии».

На данный момент собрано 5300 рублей.