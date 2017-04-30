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    Игроки «Спартака» и ЦСКА записали видеообращение «Играем до победы над раком»

    Теги Спартак ЦСКА Сергей Игнашевич Виктор Васин Артем Ребров Дмитрий Комбаров Александр Самедов Премьер-лига Россия видео Виктор Гончаренко Денис Глушаков Понтус Вернблум

    В преддверии матча 26-го тура премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» игроки приняли участие в акции по борьбе с раком.

    Футболисты московских команд записали совместное видеообращение.

    «Мы настоящие соперники – на поле бьемся до последнего. Ошибка противника – наша победа. В жизни мы обычные люди: у нас есть семьи, друзья, дети. Когда кому-то нужна помощь, Мы объединяемся. Сегодня мы играем друг против друга, но до общей победы – до победы над раком», – сказали игроки.

    В 2015 году Фонд профилактики рака при поддержке НИИ Онкологии им. Н.Н. Петрова запустил образовательный проект «Высшая школа онкологии».

    На данный момент собрано 5300 рублей.

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