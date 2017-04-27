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    Аллегри – лучший тренер мира по версии европейских медиа, Конте – 2-й, Гвардиола – 6-й

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    Итальянская газета Corriere dello Sport спросила у 20 журналистов ведущих европейских изданий, кто сейчас лучший тренер мира.

    Первую тройку составили три итальянских специалиста – Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Антонио Конте («Челси»), Карло Анчелотти («Бавария»).

    Нужно было назвать свою десятку тренеров. Первый получал 10 баллов, десятый – 1.

    В голосовании принимали участие репортеры Corriere dello Sport, The Times, L’Equipe, Mediaset, Sky, Tuttosport, Rai Sport, Guerin Sportivo, La Repubblica, Corriere della Sera, Bild, beIN SPORTS.

    Топ-10 тренеров мира по версии СМИ:

    1. Массимилиано Аллегри («Ювентус») – 167 баллов

    2. Антонио Конте («Челси») – 156

    3. Карло Анчелотти («Бавария») – 137

    4. Диего Симеоне («Атлетико») – 130

    5. Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед») – 114

    6. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сиити») – 108

    7. Леонарду Жардим («Монако») – 97

    8. Зинедин Зидан («Реал») – 87

    9. Луис Энрике («Барселона») – 59

    10. Унаи Эмери («ПСЖ») – 45

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