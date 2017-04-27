Аллегри – лучший тренер мира по версии европейских медиа, Конте – 2-й, Гвардиола – 6-й

Итальянская газета Corriere dello Sport спросила у 20 журналистов ведущих европейских изданий, кто сейчас лучший тренер мира.

Первую тройку составили три итальянских специалиста – Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Антонио Конте ( ), Карло Анчелотти («Бавария»).

Нужно было назвать свою десятку тренеров. Первый получал 10 баллов, десятый – 1.

В голосовании принимали участие репортеры Corriere dello Sport, The Times, L’Equipe, Mediaset, Sky, Tuttosport, Rai Sport, Guerin Sportivo, La Repubblica, Corriere della Sera, Bild, beIN SPORTS.

Топ-10 тренеров мира по версии СМИ:

1. Массимилиано Аллегри ( ) – 167 баллов

2. Антонио Конте ( ) – 156

3. Карло Анчелотти ( ) – 137

4. Диего Симеоне («Атлетико») – 130

5. Жозе Моуринью ( ) – 114

6. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сиити») – 108

7. Леонарду Жардим ( ) – 97

8. Зинедин Зидан («Реал») – 87

9. Луис Энрике («Барселона») – 59

10. Унаи Эмери («ПСЖ») – 45