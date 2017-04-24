Телекомментатор Валерий Карпин поделился мыслями на актуальные темы.

О тактике в российском футболе

Тактика есть, ее не меньше, чем в любом чемпионате. Возможно, единственный чемпионат, где больше тактики, – в Италии. Там матч – это борьба двух тренеров.

Россия не уступает ни Испании, ни Англии, где тактика появилась в этом году благодаря Клоппу, , Гвардиоле и Конте. До этого они играли в футбол без тактики. Зато футбол зрелищный. Зрителю это интересно, а с точки зрения тренера – смотреть особо нечего.

Кто-то думает иначе, я свое мнение не навязываю. Просто считаю, что тактики там не было, но это не значит, что это не зрелищно. Это как два боксера, которые начинают друг друга лупить, и всем нравится. Или как боксеры, которые ведут интеллектуальную борьбу – уклоняются.

О западных футбольных шоу

Испанские передачи смотрел и смотрю. Смотрел программу . Это интересно и необходимо, чтобы самому понимать, что нужно в программе, а что нет. Больше всего обращаю внимание не на аналитику. Люди, которые сидят в студии в обзорных программах, – я их всех знаю, они еще со мной играли, поэтому понимание того, как и что они рассказывают, есть. Больше смотрю на подачу рубрик и какие-то нюансы – то, что может понравиться зрителю.

Просто так сидеть и болтать о футболе можно каждый день. Со всей страны собрать людей, и все будут о чем-то говорить. Потому что просто так говорить о футболе может любой человек. Все разговоры в аналитической программе должны быть подкреплены фактами и видео, которое мы всегда готовим, если хотим что-то сказать.