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    Лионель Месси: «Я только один раз просил игрока поменяться со мной майками. Это был Зидан»

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    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о том, что лишь однажды за свою карьеру подходил к другому игроку с просьбой обменяться футболками.

    «Я не прошу других игроков меняться со мной футболками. Я просил только раз – Зидана.

    Гути дважды просил у меня футболку – когда мы играли на «Камп Ноу», а потом на «Сантьяго Бернабеу». Он всегда хорошо высказывается обо мне.

    Не прошу майки других игроков. Если на поле есть аргентинец, я меняюсь с ним. Я меняюсь, если кто-то просит меня об этом. Если нет, то я не ищу, с кем бы поменяться», – сказал Месси.

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