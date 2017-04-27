Нападающий «Барселоны» рассказал о том, что лишь однажды за свою карьеру подходил к другому игроку с просьбой обменяться футболками.

«Я не прошу других игроков меняться со мной футболками. Я просил только раз – .

Гути дважды просил у меня футболку – когда мы играли на «Камп Ноу», а потом на «Сантьяго Бернабеу». Он всегда хорошо высказывается обо мне.

Не прошу майки других игроков. Если на поле есть аргентинец, я меняюсь с ним. Я меняюсь, если кто-то просит меня об этом. Если нет, то я не ищу, с кем бы поменяться», – сказал Месси.