Тренер «Осасуны»: «Игроки сказали мне, что против Месси потребуются наручники и пистолет»
Главный тренер «Осасуны» Петар Васильевич в преддверии матча 34-го тура примеры против «Барселоны» поделился мнением о том, как можно сдержать форварда Лионеля Месси.
«Я уже говорил, что нам нужен план против Месси, и игроки сказали, что нам потребуются наручники и пистолет.
Месси отключается, но потом включается в игру и за десять минут делает то, что он делает.
Нам нужно бороться с «Барселоной» без страха. Мы знаем, какой уровень сопротивления встретим. Знаем, что каталонцы очень хорошо играют, у них положительная динамика.
Они вернулись в чемпионскую гонку и не могут позволить себе оступиться на глазах своих фанатов. Понимаю, что нам будет тяжело», – заявил Васильевич.
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