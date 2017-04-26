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    Тренер «Осасуны»: «Игроки сказали мне, что против Месси потребуются наручники и пистолет»

    Теги Барселона Осасуна Лионель Месси примера Испания Петар Васильевич

    Главный тренер «Осасуны» Петар Васильевич в преддверии матча 34-го тура примеры против «Барселоны» поделился мнением о том, как можно сдержать форварда Лионеля Месси.

    «Я уже говорил, что нам нужен план против Месси, и игроки сказали, что нам потребуются наручники и пистолет.

    Месси отключается, но потом включается в игру и за десять минут делает то, что он делает.

    Нам нужно бороться с «Барселоной» без страха. Мы знаем, какой уровень сопротивления встретим. Знаем, что каталонцы очень хорошо играют, у них положительная динамика.

    Они вернулись в чемпионскую гонку и не могут позволить себе оступиться на глазах своих фанатов. Понимаю, что нам будет тяжело», – заявил Васильевич.

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