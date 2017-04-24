Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мыслями о важности победы над (3:2).

«Мы ехали на «Бернабеу» за победой, чтобы остаться в борьбе за чемпионский титул. Предстоит пройти еще длинный путь. Но мы уехали оттуда с радостью, сделав важный шаг», – написал аргентинец.

и «Реал» сейчас делят лидерство. Обе команды набрали по 75 очков. У «Реала» есть игра в запасе.

Месси – великий

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