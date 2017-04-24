Лионель Месси: «Мы ехали на «Бернабеу» за победой, чтобы остаться в борьбе за титул»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мыслями о важности победы над «Реалом» (3:2).
«Мы ехали на «Бернабеу» за победой, чтобы остаться в борьбе за чемпионский титул. Предстоит пройти еще длинный путь. Но мы уехали оттуда с радостью, сделав важный шаг», – написал аргентинец.
«Барселона» и «Реал» сейчас делят лидерство. Обе команды набрали по 75 очков. У «Реала» есть игра в запасе.
Опрос
Ну и кто лучший игрок мира?
53762 голосa 199
- Месси73%
- Все равно Роналду27%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.