Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о класико, о конфликтах игроков и «Барселоны» и высказался о видеоповторах.

О победном голе Месси

«Как мадридиста [болельщик ] я, очевидно, не рад этому. Но я бы оценил Месси как лучшего футболиста всех времен. Я видел матчи в его исполнении и лучше».

О перепалках и Пике и поведении игроков в твиттере

«Их конфронтация – часть футбола. Создается напряжение, подскакивает пульс, и оба игрока хотят защитить свои клубы. Когда они встречаются в сборной Испании, они забывают об этом.

В твиттере Пике более дружелюбен и получает больше негатива. Рамос более страстный и сентиментальный. Мне нравятся они оба.

О видеоповторах

«Прогресса с внедрением нет. Если мы в скором времени не начнем использовать эту систему, мы будем выглядеть нелепо, потому что уже весь мир опробовал видеоповторы».

Как только не называли Лео Месси

Просто. Невероятное. Класико