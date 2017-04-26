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    Президент Ла Лиги: «Как болельщик «Реала» я не рад голу Месси, но он лучший футболист всех времен»

    Теги Барселона Реал Мадрид Лионель Месси Серхио Рамос Жерар Пике примера Испания Хавьер Тебас видеоповторы

    Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о класико, о конфликтах игроков «Реала» и «Барселоны» и высказался о видеоповторах.

    О победном голе Месси

    «Как мадридиста [болельщик «Реала»] я, очевидно, не рад этому. Но я бы оценил Месси как лучшего футболиста всех времен. Я видел матчи в его исполнении и лучше».

    О перепалках Рамоса и Пике и поведении игроков в твиттере

    «Их конфронтация – часть футбола. Создается напряжение, подскакивает пульс, и оба игрока хотят защитить свои клубы. Когда они встречаются в сборной Испании, они забывают об этом.

    В твиттере Пике более дружелюбен и получает больше негатива. Рамос более страстный и сентиментальный. Мне нравятся они оба.

    О видеоповторах

    «Прогресса с внедрением нет. Если мы в скором времени не начнем использовать эту систему, мы будем выглядеть нелепо, потому что уже весь мир опробовал видеоповторы».

    Как только не называли Лео Месси

    Просто. Невероятное. Класико

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