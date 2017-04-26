Президент Ла Лиги: «Как болельщик «Реала» я не рад голу Месси, но он лучший футболист всех времен»
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о класико, о конфликтах игроков «Реала» и «Барселоны» и высказался о видеоповторах.
О победном голе Месси
«Как мадридиста [болельщик «Реала»] я, очевидно, не рад этому. Но я бы оценил Месси как лучшего футболиста всех времен. Я видел матчи в его исполнении и лучше».
О перепалках Рамоса и Пике и поведении игроков в твиттере
«Их конфронтация – часть футбола. Создается напряжение, подскакивает пульс, и оба игрока хотят защитить свои клубы. Когда они встречаются в сборной Испании, они забывают об этом.
В твиттере Пике более дружелюбен и получает больше негатива. Рамос более страстный и сентиментальный. Мне нравятся они оба.
О видеоповторах
«Прогресса с внедрением нет. Если мы в скором времени не начнем использовать эту систему, мы будем выглядеть нелепо, потому что уже весь мир опробовал видеоповторы».
Как только не называли Лео Месси
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