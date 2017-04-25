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    Директор «Барсы» Роберт: «Дибала великолепен. Но у нас уже есть три лучших форварда мира»

    Теги Ювентус Барселона Лионель Месси серия А Италия примера Испания возможные трансферы Луис Суарес Неймар Пауло Дибала Роберто Фернандес Бонильо

    Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес высказался на актуальные темы.

    О возможности перехода форварда Неймара в другой клуб

    «Он совершенно точно не продается».

    О нападающем «Ювентуса» Пауло Дибале

    «Это великолепный футболист. Но у «Барселоны» уже есть три лучших нападающих мира (Лионель Месси, Луис Суарес и Неймар – примечание Sports.ru)».

    Mundo Deportivo: «Барселона» намерена приобрести Дибалу

    «Ювентус» объявил о продлении контракта с Дибалой до 2022 года

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