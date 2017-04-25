Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес высказался на актуальные темы.

О возможности перехода форварда в другой клуб

«Он совершенно точно не продается».

О нападающем Пауло Дибале

«Это великолепный футболист. Но у «Барселоны» уже есть три лучших нападающих мира (Лионель Месси, Луис Суарес и Неймар – примечание Sports.ru)».

Mundo Deportivo: «Барселона» намерена приобрести Дибалу

«Ювентус» объявил о продлении контракта с Дибалой до 2022 года