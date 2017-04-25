Директор «Барсы» Роберт: «Дибала великолепен. Но у нас уже есть три лучших форварда мира»
Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес высказался на актуальные темы.
О возможности перехода форварда Неймара в другой клуб
«Он совершенно точно не продается».
О нападающем «Ювентуса» Пауло Дибале
«Это великолепный футболист. Но у «Барселоны» уже есть три лучших нападающих мира (Лионель Месси, Луис Суарес и Неймар – примечание Sports.ru)».
Mundo Deportivo: «Барселона» намерена приобрести Дибалу
«Ювентус» объявил о продлении контракта с Дибалой до 2022 года
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