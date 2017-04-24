Бывший арбитр Сергей Хусаинов высказался по поводу судейства в матче – «Спартак» (3:0).

– Согласен с Валерием Карпиным. Бухаров нарушал правила, когда забивал первый гол. Неумышленно зацепил Ташчи. Перевернем ситуацию в другую сторону. Допустим, Ташчи здесь – нападающий, и он идет к мячу. Случайно защитник его задевает. Фол, пенальти. При этом арбитр находился в прекрасной позиции.

– Судья сначала показал желтую карточку , потом увидел кровь и достал красную.

– В футболе так можно. Обращаю ваше внимание: была пауза между желтой и красной карточкой. Думаю, арбитр что-то вспомнил. Денис Глушаков получает желтую. А дальше какие матчи у ?

– С «Уралом» и ЦСКА.

– Вот, вы на правильном пути.

– То есть судья умышленно показал красную карточку, чтобы он не играл в следующем матче?

– Совершенно верно. Главная задача арбитра – помочь участникам матча провести его в предельном спортивном режиме. Не надо разбрасываться, надо беречь. Это игрок сборной.

– Так вы с арбитром согласны или несогласны?

– Несогласен. Желтой карточки было достаточно, – сказал Хусаинов в эфире «Матч ТВ».

Главным арбитром матча был Михаил Вилков.

Андрей Будогосский: «Фол Глушакова вполне тянул на красную карточку. Есть даже фото, где отпечатались шипы»