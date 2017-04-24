Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Сергей Хусаинов: «Бухаров перед голом нарушил правила на Ташчи. А Глушаков вместо красной должен был получить желтую»

    Теги Спартак Ростов Александр Бухаров Премьер-лига Россия судьи Денис Глушаков Сергей Хусаинов

    Бывший арбитр Сергей Хусаинов высказался по поводу судейства в матче «Ростов» – «Спартак» (3:0).

    – Согласен с Валерием Карпиным. Бухаров нарушал правила, когда забивал первый гол. Неумышленно зацепил Ташчи. Перевернем ситуацию в другую сторону. Допустим, Ташчи здесь – нападающий, и он идет к мячу. Случайно защитник его задевает. Фол, пенальти. При этом арбитр находился в прекрасной позиции.

    – Судья сначала показал желтую карточку Глушакову, потом увидел кровь и достал красную.

    – В футболе так можно. Обращаю ваше внимание: была пауза между желтой и красной карточкой. Думаю, арбитр что-то вспомнил. Денис Глушаков получает желтую. А дальше какие матчи у «Спартака»?

    – С «Уралом» и ЦСКА.

    – Вот, вы на правильном пути.

    – То есть судья умышленно показал красную карточку, чтобы он не играл в следующем матче?

    – Совершенно верно. Главная задача арбитра – помочь участникам матча провести его в предельном спортивном режиме. Не надо разбрасываться, надо беречь. Это игрок сборной.  

    – Так вы с арбитром согласны или несогласны?

    – Несогласен. Желтой карточки было достаточно, – сказал Хусаинов в эфире «Матч ТВ».

    Главным арбитром матча был Михаил Вилков.

    Андрей Будогосский: «Фол Глушакова вполне тянул на красную карточку. Есть даже фото, где отпечатались шипы»

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться