Сергей Хусаинов: «Бухаров перед голом нарушил правила на Ташчи. А Глушаков вместо красной должен был получить желтую»
Бывший арбитр Сергей Хусаинов высказался по поводу судейства в матче «Ростов» – «Спартак» (3:0).
– Согласен с Валерием Карпиным. Бухаров нарушал правила, когда забивал первый гол. Неумышленно зацепил Ташчи. Перевернем ситуацию в другую сторону. Допустим, Ташчи здесь – нападающий, и он идет к мячу. Случайно защитник его задевает. Фол, пенальти. При этом арбитр находился в прекрасной позиции.
– Судья сначала показал желтую карточку Глушакову, потом увидел кровь и достал красную.
– В футболе так можно. Обращаю ваше внимание: была пауза между желтой и красной карточкой. Думаю, арбитр что-то вспомнил. Денис Глушаков получает желтую. А дальше какие матчи у «Спартака»?
– С «Уралом» и ЦСКА.
– Вот, вы на правильном пути.
– То есть судья умышленно показал красную карточку, чтобы он не играл в следующем матче?
– Совершенно верно. Главная задача арбитра – помочь участникам матча провести его в предельном спортивном режиме. Не надо разбрасываться, надо беречь. Это игрок сборной.
– Так вы с арбитром согласны или несогласны?
– Несогласен. Желтой карточки было достаточно, – сказал Хусаинов в эфире «Матч ТВ».
Главным арбитром матча был Михаил Вилков.
Андрей Будогосский: «Фол Глушакова вполне тянул на красную карточку. Есть даже фото, где отпечатались шипы»
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.