Полузащитник Денис Глушаков получил красную карточку в игре с .

Капитан московской команды сбил хавбека хозяев на 75-й минуте. Арбитр Михаил Вилков посовещался с лайнсменом и удалил Глушакова.

Полузащитник покинул поле после прямой красной карточки. Он пропустит матч с «Уралом», который состоится в рамках 25-го тура премьер-лиги.

На момент удаления хавбека «Спартак» уже проигрывал со счетом 0:3.