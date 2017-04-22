«Ростов» – «Спартак». Глушаков получил красную карточку
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков получил красную карточку в игре с «Ростовом».
Капитан московской команды сбил хавбека хозяев Александра Гацкана на 75-й минуте. Арбитр Михаил Вилков посовещался с лайнсменом и удалил Глушакова.
Полузащитник покинул поле после прямой красной карточки. Он пропустит матч с «Уралом», который состоится в рамках 25-го тура премьер-лиги.
На момент удаления хавбека «Спартак» уже проигрывал со счетом 0:3.
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