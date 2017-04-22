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    «Ростов» – «Спартак». Глушаков получил красную карточку

    Теги Спартак Ростов Александр Гацкан Премьер-лига Россия судьи Урал Денис Глушаков Михаил Вилков

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков получил красную карточку в игре с «Ростовом».

    Капитан московской команды сбил хавбека хозяев Александра Гацкана на 75-й минуте. Арбитр Михаил Вилков посовещался с лайнсменом и удалил Глушакова.

    Полузащитник покинул поле после прямой красной карточки. Он пропустит матч с «Уралом», который состоится в рамках 25-го тура премьер-лиги.

    На момент удаления хавбека «Спартак» уже проигрывал со счетом 0:3.

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