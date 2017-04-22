Президент «Урала»: «Посмотрите, какой футбол в нашей стране! Этим задавайте вопросы, а не мне»
Президент «Урала» Григорий Иванов критически отозвался о судействе в матче против «Зенита» (0:2).
Арбитр Алексей Еськов удалил трех игроков екатеринбургского клуба – Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова.
«Какие вопросы?! Вы посмотрите, какой футбол в нашей стране! Не мне, а этим… задавайте вопросы», – сказал Иванов.
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