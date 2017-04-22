Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Президент «Урала»: «Посмотрите, какой футбол в нашей стране! Этим задавайте вопросы, а не мне»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия судьи Урал Григорий Иванов Алексей Еськов

    Президент «Урала» Григорий Иванов критически отозвался о судействе в матче против «Зенита» (0:2).

    Арбитр Алексей Еськов удалил трех игроков екатеринбургского клуба – Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова.

    «Какие вопросы?! Вы посмотрите, какой футбол в нашей стране! Не мне, а этим… задавайте вопросы», – сказал Иванов.

    Опрос

    Судьи помогли «Зениту» победить?

    12757 голосов 44
    • Да, просто убийство
      84%
    • Нет, нормальное судейство
      16%

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться