Президент «Урала» Григорий Иванов критически отозвался о судействе в матче против (0:2).

Арбитр Алексей Еськов удалил трех игроков екатеринбургского клуба – Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова.

«Какие вопросы?! Вы посмотрите, какой футбол в нашей стране! Не мне, а этим… задавайте вопросы», – сказал Иванов.