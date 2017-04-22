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    Андрей Будогосский: «Ну что ж, три удаления, бывает и больше. Не могу сказать, что судейство Еськова – резонансное»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия РФС судьи Урал Андрей Будогосский Алексей Еськов

    Глава Департамента судейства РФС Андрей Будогосский отреагировал на судейство в исполнении Алексея Еськова в матче «Зенит» – «Урал» (2:0).

    – Пока не стал бы комментировать. Пока не получил всю информацию от инспектора, кроме того, работу рефери будет оценивать контрольно-квалификационная комиссия. Не хотелось бы опережать события.

    – Резонансное судейство получилось?

    – Нет, не могу сказать, что судейство резонансное. Сюжет получился резонансный, а не судейство. Драматический, но этим футбол и интересен.

    – У вас по этому матчу есть вопросы к арбитру?

    – Пока не буду комментировать, – сказал Будогосский.

    – Ну что ж, три удаления. Может и больше быть удалений – всякое бывает. Мы дождемся рапорта делегата, соберем все материалы, контрольно-квалификационная комиссия изучит их и вынесет свое решение. Потом, возможно, будет другое решение, если потребуется. Давайте дождемся заседания комиссии. Мне не хотелось бы комментировать до этого», – цитирует Будогосского «Р-Спорт».

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    • Да, просто убийство
      83%
    • Нет, нормальное судейство
      17%

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