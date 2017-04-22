Андрей Будогосский: «Ну что ж, три удаления, бывает и больше. Не могу сказать, что судейство Еськова – резонансное»
Глава Департамента судейства РФС Андрей Будогосский отреагировал на судейство в исполнении Алексея Еськова в матче «Зенит» – «Урал» (2:0).
– Пока не стал бы комментировать. Пока не получил всю информацию от инспектора, кроме того, работу рефери будет оценивать контрольно-квалификационная комиссия. Не хотелось бы опережать события.
– Резонансное судейство получилось?
– Нет, не могу сказать, что судейство резонансное. Сюжет получился резонансный, а не судейство. Драматический, но этим футбол и интересен.
– У вас по этому матчу есть вопросы к арбитру?
– Пока не буду комментировать, – сказал Будогосский.
– Ну что ж, три удаления. Может и больше быть удалений – всякое бывает. Мы дождемся рапорта делегата, соберем все материалы, контрольно-квалификационная комиссия изучит их и вынесет свое решение. Потом, возможно, будет другое решение, если потребуется. Давайте дождемся заседания комиссии. Мне не хотелось бы комментировать до этого», – цитирует Будогосского «Р-Спорт».
Опрос
Судьи помогли «Зениту» победить?
- Да, просто убийство83%
- Нет, нормальное судейство17%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.