Глава Департамента судейства РФС Андрей Будогосский отреагировал на судейство в исполнении Алексея Еськова в матче – «Урал» (2:0).

– Пока не стал бы комментировать. Пока не получил всю информацию от инспектора, кроме того, работу рефери будет оценивать контрольно-квалификационная комиссия. Не хотелось бы опережать события.

– Резонансное судейство получилось?

– Нет, не могу сказать, что судейство резонансное. Сюжет получился резонансный, а не судейство. Драматический, но этим футбол и интересен.

– У вас по этому матчу есть вопросы к арбитру?

– Пока не буду комментировать, – сказал Будогосский.

– Ну что ж, три удаления. Может и больше быть удалений – всякое бывает. Мы дождемся рапорта делегата, соберем все материалы, контрольно-квалификационная комиссия изучит их и вынесет свое решение. Потом, возможно, будет другое решение, если потребуется. Давайте дождемся заседания комиссии. Мне не хотелось бы комментировать до этого», – цитирует Будогосского «Р-Спорт».