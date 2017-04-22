Два футболиста «Урала» получили красные карточки во втором тайме матча с (0:2).

Хавбек екатеринбургской команды Эрик Бикфалви сыграл в подкате против защитника хозяев Игоря Смольникова. Судья усмотрел фол и показал румыну вторую желтую карточку.

Нападающий Роман Павлюченко остался крайне недоволен решением арбитра. Форвард выругался в адрес судьи и также получил красную карточку. Гости остались вдевятером на 61-й минуте.

В это сложно поверить, но стадион «Зенита» открыт