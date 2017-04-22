«Зенит» – «Урал». Еськов удалил Бикфалви и Павлюченко по итогам одного эпизода
Два футболиста «Урала» получили красные карточки во втором тайме матча с «Зенитом» (0:2).
Хавбек екатеринбургской команды Эрик Бикфалви сыграл в подкате против защитника хозяев Игоря Смольникова. Судья Алексей Еськов усмотрел фол и показал румыну вторую желтую карточку.
Нападающий «Урала» Роман Павлюченко остался крайне недоволен решением арбитра. Форвард выругался в адрес судьи и также получил красную карточку. Гости остались вдевятером на 61-й минуте.
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