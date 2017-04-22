Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Зенит» – «Урал». Еськов удалил Бикфалви и Павлюченко по итогам одного эпизода

    Теги Зенит Роман Павлюченко Премьер-лига Россия судьи Урал Игорь Смольников Алексей Еськов Эрик Бикфалви

    Два футболиста «Урала» получили красные карточки во втором тайме матча с «Зенитом» (0:2).

    Хавбек екатеринбургской команды Эрик Бикфалви сыграл в подкате против защитника хозяев Игоря Смольникова. Судья Алексей Еськов усмотрел фол и показал румыну вторую желтую карточку.

    Нападающий «Урала» Роман Павлюченко остался крайне недоволен решением арбитра. Форвард выругался в адрес судьи и также получил красную карточку. Гости остались вдевятером на 61-й минуте.

    В это сложно поверить, но стадион «Зенита» открыт

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться