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    «Барселона» специально подала апелляцию на дисквалификацию Неймара после дедлайна, чтобы бразилец смог сыграть с «Реалом»

    Теги Барселона примера Испания дисквалификации Неймар

    «Барселона» целенаправленно просрочила подачу документов по делу о дисквалификации Неймара в Испанский спортивный арбитражный суд (TAD), утверждает ESPN.

    Поскольку заседания суда проходят раз в неделю, каталонцы специально отправили документы в TAD после дедлайна, чтобы рассмотрение апелляции на 3-матчевое отстранение игрока состоялось на следующей неделе.

    Таким образом, «Барселона» рассчитывает, что Неймар сможет в воскресенье выйти на поле в матче с «Реалом». Даже если апелляция не будет удовлетворена, бразилец пропустит последующие матчи.

    Впрочем, TAD может созвать экстренное заседание в субботу. Но если этого не будет сделано, это может позволить Неймару выйти на поле в игре с «Реалом».

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