«Барселона» специально подала апелляцию на дисквалификацию Неймара после дедлайна, чтобы бразилец смог сыграть с «Реалом»

целенаправленно просрочила подачу документов по делу о дисквалификации в Испанский спортивный арбитражный суд (TAD), утверждает ESPN.

Поскольку заседания суда проходят раз в неделю, каталонцы специально отправили документы в TAD после дедлайна, чтобы рассмотрение апелляции на 3-матчевое отстранение игрока состоялось на следующей неделе.

Таким образом, рассчитывает, что сможет в воскресенье выйти на поле в матче с «Реалом». Даже если апелляция не будет удовлетворена, бразилец пропустит последующие матчи.

Впрочем, TAD может созвать экстренное заседание в субботу. Но если этого не будет сделано, это может позволить выйти на поле в игре с «Реалом».