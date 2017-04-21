«Барселона» специально подала апелляцию на дисквалификацию Неймара после дедлайна, чтобы бразилец смог сыграть с «Реалом»
«Барселона» целенаправленно просрочила подачу документов по делу о дисквалификации Неймара в Испанский спортивный арбитражный суд (TAD), утверждает ESPN.
Поскольку заседания суда проходят раз в неделю, каталонцы специально отправили документы в TAD после дедлайна, чтобы рассмотрение апелляции на 3-матчевое отстранение игрока состоялось на следующей неделе.
Таким образом, «Барселона» рассчитывает, что Неймар сможет в воскресенье выйти на поле в матче с «Реалом». Даже если апелляция не будет удовлетворена, бразилец пропустит последующие матчи.
Впрочем, TAD может созвать экстренное заседание в субботу. Но если этого не будет сделано, это может позволить Неймару выйти на поле в игре с «Реалом».
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