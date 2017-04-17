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    Андрей Будогосский: «Егоров отработал очень прилично. Его бригада сработала как настоящие профессионалы, за что им особый респект»

    Теги Спартак Зенит Дмитрий Комбаров Премьер-лига Россия РФС судьи Андрей Будогосский Александр Егоров

    Глава Департамента судейства РФС Андрей Будогосский высказался по поводу работы судьи Александра Егорова на матче «Спартак» – «Зенит» (2:1).

    – Как оцените работу Егорова?

    – Нормально оценю. Хочу сказать, что некоторые эксперты поторопились объявить о том, что дополнительные судьи не имеют опыта работы. Так вот, Сельдяков, на половине которого произошла ситуация [с Комбаровым], провел 12 матчей в качестве дополнительного ассистента судьи. Надо знать предмет или не именовать себя экспертом.

    – Как оцените эпизод, когда мяч попал в руку Комбарова?

    – В среду, думаю, эпизод рассмотрит контрольно-квалификационная комиссия. Мне не хотелось бы опережать события и воздействовать опосредованно на мнение комиссии. Мнения есть полярные.

    – Но в целом, на ваш взгляд, Егоров отработал хорошо?

    – Егоров отработал очень прилично. Да и в целом бригада оправдала надежды, которые мы возлагали, назначая на игру. В такой сложной игре фактически не было инцидентов, моментов, которые бы свидетельствовали о том, что судья потерял нити управления игрой. Это была работа профессионалов – футболистов, тренеров и судей. Могу назвать арбитров настоящими профессионалами, за что им особый респект. А нюансы, которые были, рассмотрит авторитетная команда контрольно-квалификационной комиссии. Она и вынесет вердикт.

    – Момент с рукой Комбарова – единственный для рассмотрения?

    – Наверное, да. Я бы хотел попросить комиссию его рассмотреть, – сказал Будогосский.

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