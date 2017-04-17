Андрей Будогосский: «Егоров отработал очень прилично. Его бригада сработала как настоящие профессионалы, за что им особый респект»
Глава Департамента судейства РФС Андрей Будогосский высказался по поводу работы судьи Александра Егорова на матче «Спартак» – «Зенит» (2:1).
– Как оцените работу Егорова?
– Нормально оценю. Хочу сказать, что некоторые эксперты поторопились объявить о том, что дополнительные судьи не имеют опыта работы. Так вот, Сельдяков, на половине которого произошла ситуация [с Комбаровым], провел 12 матчей в качестве дополнительного ассистента судьи. Надо знать предмет или не именовать себя экспертом.
– Как оцените эпизод, когда мяч попал в руку Комбарова?
– В среду, думаю, эпизод рассмотрит контрольно-квалификационная комиссия. Мне не хотелось бы опережать события и воздействовать опосредованно на мнение комиссии. Мнения есть полярные.
– Но в целом, на ваш взгляд, Егоров отработал хорошо?
– Егоров отработал очень прилично. Да и в целом бригада оправдала надежды, которые мы возлагали, назначая на игру. В такой сложной игре фактически не было инцидентов, моментов, которые бы свидетельствовали о том, что судья потерял нити управления игрой. Это была работа профессионалов – футболистов, тренеров и судей. Могу назвать арбитров настоящими профессионалами, за что им особый респект. А нюансы, которые были, рассмотрит авторитетная команда контрольно-квалификационной комиссии. Она и вынесет вердикт.
– Момент с рукой Комбарова – единственный для рассмотрения?
– Наверное, да. Я бы хотел попросить комиссию его рассмотреть, – сказал Будогосский.
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