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    «ПСЖ» предложит 55 млн за Алексиса Санчеса, клуб также интересуется Озилом

    Теги ПСЖ Месут Озил Алексис Санчес премьер-лига Англия лига 1 Франция Арсенал возможные трансферы

    Руководство «Пари Сен-Жермен» готово начать официальные переговоры с «Арсеналом» о трансфере нападающего Алексиса Санчеса.

    Представители парижан длительное время контактировали с окружением 28-летнего чилийского форварда и сейчас готовят первое предложение о трансфере в размере 55 миллионов евро.

    Кроме того, «ПСЖ» следит за развитием ситуации с полузащитником лондонцев Месутом Озилом. Клуб не делал по нему предложений, но игрок очень нравится французам.

    Контракты Санчеса и Озила с «Арсеналом» рассчитаны до лета 2018 года.

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