Алексис Санчес и Агуэро возглавляют шорт-лист «ПСЖ»

«Пари Сен-Жермен» намерен летом укрепить линию атаки, приобретя звездного нападающего.

Шорт-лист парижан возглавляют два футболиста из АПЛ – Алексис Санчес ( ) и Серхио Агуэро («Манчестер Сити»).

Руководители находятся в контакте с агентами Агуэро с октября 2016 года.

При этом приоритетный вариант для спортивного директора французского клуба – Санчес, которому готов предложить заманчивые финансовые условия.

Отметим, что Агуэро сейчас проигрывает конкуренцию за место в составе молодому бразильцу Габриэлу Жезусу, а контракт Санчеса с рассчитан до лета 2018 года.