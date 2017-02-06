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    Алексис Санчес и Агуэро возглавляют шорт-лист «ПСЖ»

    Теги ПСЖ Алексис Санчес Патрик Клюйверт Манчестер Сити премьер-лига Англия Серхио Агуэро лига 1 Франция Арсенал возможные трансферы

    «Пари Сен-Жермен» намерен летом укрепить линию атаки, приобретя звездного нападающего.

    Шорт-лист парижан возглавляют два футболиста из АПЛ – Алексис Санчес («Арсенал») и Серхио Агуэро («Манчестер Сити»).

    Руководители «ПСЖ» находятся в контакте с агентами Агуэро с октября 2016 года.

    При этом приоритетный вариант для спортивного директора французского клуба Патрика Клюйверта – Санчес, которому «ПСЖ» готов предложить заманчивые финансовые условия.

    Отметим, что Агуэро сейчас проигрывает конкуренцию за место в составе молодому бразильцу Габриэлу Жезусу, а контракт Санчеса с «Арсеналом» рассчитан до лета 2018 года.

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