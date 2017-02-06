Алексис Санчес и Агуэро возглавляют шорт-лист «ПСЖ»
«Пари Сен-Жермен» намерен летом укрепить линию атаки, приобретя звездного нападающего.
Шорт-лист парижан возглавляют два футболиста из АПЛ – Алексис Санчес («Арсенал») и Серхио Агуэро («Манчестер Сити»).
Руководители «ПСЖ» находятся в контакте с агентами Агуэро с октября 2016 года.
При этом приоритетный вариант для спортивного директора французского клуба Патрика Клюйверта – Санчес, которому «ПСЖ» готов предложить заманчивые финансовые условия.
Отметим, что Агуэро сейчас проигрывает конкуренцию за место в составе молодому бразильцу Габриэлу Жезусу, а контракт Санчеса с «Арсеналом» рассчитан до лета 2018 года.
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