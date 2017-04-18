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    Президент «ПСЖ» лично займется трансфером Алексиса Санчеса

    Теги ПСЖ Алексис Санчес Патрик Клюйверт премьер-лига Англия лига 1 Франция Арсенал возможные трансферы Нассер Аль-Хелайфи Оливье Летанг

    «ПСЖ» по-прежнему намерен приобрести полузащитника «Арсенала» Алексиса Санчеса, на которого также претендуют «Манчестер Сити» и «Челси».

    Сообщается, что президент парижского клуба Нассер Аль-Хелайфи лично займется переходом чилийца, как это было ранее с трансферами Анхеля Ди Марии и Юлиана Дракслера.

    Неофициальный спортивный директор «ПСЖ» Оливье Летанг по окончании сезона покинет клуб. Будущее номинального спортивного директора «ПСЖ» Патрика Клюйверта пока под вопросом.

    Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» лидирует в борьбе за Санчеса и готов заплатить за него 50 миллионов фунтов.

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