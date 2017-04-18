Президент «ПСЖ» лично займется трансфером Алексиса Санчеса

«ПСЖ» по-прежнему намерен приобрести полузащитника Алексиса Санчеса, на которого также претендуют «Манчестер Сити» и «Челси».

Сообщается, что президент парижского клуба лично займется переходом чилийца, как это было ранее с трансферами Анхеля Ди Марии и Юлиана Дракслера.

Неофициальный спортивный директор Оливье Летанг по окончании сезона покинет клуб. Будущее номинального спортивного директора «ПСЖ» пока под вопросом.

Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» лидирует в борьбе за Санчеса и готов заплатить за него 50 миллионов фунтов.