Президент «ПСЖ» лично займется трансфером Алексиса Санчеса
«ПСЖ» по-прежнему намерен приобрести полузащитника «Арсенала» Алексиса Санчеса, на которого также претендуют «Манчестер Сити» и «Челси».
Сообщается, что президент парижского клуба Нассер Аль-Хелайфи лично займется переходом чилийца, как это было ранее с трансферами Анхеля Ди Марии и Юлиана Дракслера.
Неофициальный спортивный директор «ПСЖ» Оливье Летанг по окончании сезона покинет клуб. Будущее номинального спортивного директора «ПСЖ» Патрика Клюйверта пока под вопросом.
Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» лидирует в борьбе за Санчеса и готов заплатить за него 50 миллионов фунтов.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.