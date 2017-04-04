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    The Telegraph: Алексис Санчес хочет перейти в «Челси»

    Теги ПСЖ Челси Алексис Санчес Ювентус премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия Арсенал возможные трансферы

    Будущее полузащитника Алексиса Санчеса в «Арсенале» находится под вопросом.

    По информации The Telegraph, у чилийца есть предложения от «Челси», «ПСЖ», «Ювентуса» и китайских клубов, но сам он хочет перейти именно в «Челси». Финансовые требования игрока не станут проблемой для «синих», но «Арсенал» не имеет желания отпускать Санчеса в стан прямого конкурента.

    Санчес обозначил для себя приоритетным вариантом именно «Челси», но не исключаются варианты и с другим клубом.

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