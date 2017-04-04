Будущее полузащитника Алексиса Санчеса в находится под вопросом.

По информации The Telegraph, у чилийца есть предложения от , «ПСЖ», «Ювентуса» и китайских клубов, но сам он хочет перейти именно в «Челси». Финансовые требования игрока не станут проблемой для «синих», но не имеет желания отпускать Санчеса в стан прямого конкурента.

Санчес обозначил для себя приоритетным вариантом именно , но не исключаются варианты и с другим клубом.