Вилков рассудит «Ростов» и «Спартак», Безбородов – «Уфу» и ЦСКА, Карасев назначен на игру «Томь» – «Оренбург»
РФС назначил судей на матчи 24-го тура чемпионата России.
21 апреля (пятница)
«Уфа» – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону).
22 апреля (суббота)
«Зенит» – «Урал»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Илья Елеференко (Москва).
«Ростов» – «Спартак»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Дмитрий Колосков (Уфа).
«Терек» – «Анжи»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль); Антон Кобзев (Москва).
«Локомотив» – «Амкар»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Андрей Глот (Ярославль).
23 апреля (воскресенье)
«Крылья Советов» – «Рубин»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Сергей Суховерхов (Воронеж), Владимир Миневич (Смоленск).
«Томь» – «Оренбург»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва).
«Краснодар» – «Арсенал»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Ширяев (Ставрополь), Рафаэль Ильясов (Казань).
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