Нападающий «Барселоны» Неймар выразил надежду на то, что команда в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов с сумеет отыграться (первый матч – 0:3).

«Мой отец на другой день после игры высказал хорошую мысль, которая заставила меня задуматься. Перед нами на этот раз другой соперник, но та же самая. Мы уже сделали это однажды, можем сделать это и еще раз.

Нужно отдать все силы, и если все сложится хорошо, мы совершим еще один камбэк. Я верю в команду, в наш потенциал.

Будет очень сложно, потому что у соперника большое преимущество. очень хорошо организован, что еще больше затруднит наше возвращение в игру. Мы должны пробежать вдвое больше, чем обычно.

Мы в той же ситуации, что и перед ответным матчем с «ПСЖ»: наш шанс на проход дальше составляет 1%, 99% – это работа, вера и удача. Только так голы придут», – сказал в интервью Canal Esporte Interativo.