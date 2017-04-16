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    Луис Энрике: «Барселона» жива. С «Ювентусом» мы будем сражаться до самого конца»

    Теги Ювентус Барселона Реал Сосьедад Андрес Иньеста примера Испания Лига чемпионов Луис Энрике Пако Алькасер

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике после победы над «Реалом Сосьедад» в матче 32-го тура примеры (3:2) поделился мнением об игре команды.

    «Я отмечу безукоризненное отношение команды к этой игре. Мы заслужили победу, хотя было непросто.

    Мы живы в преддверии Лиги чемпионов и класико. Я видел, что игроки готовы к любым ситуациям, они очень стараются.

    «Барселона» смогла добиться хорошего результата против серьезного соперника, игра которого здорово поставлена.

    Пако Алькасер играл очень хорошо. Иньеста – уникальный футболист, которого я всегда ценил, которым восхищался.

    Эта победа – хорошая отправная точка для ответного матча с «Ювентусом». Мы будем сражаться до самого конца.

    Нам нужно улучшить кое-какие аспекты игры, нужно, чтобы парни были уверены в себе», – сказал Энрике.

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