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    Луис Энрике: «С «Ювентусом» готовы рисковать настолько, что даже можем выйти на игру с восемью нападающими»

    Теги Ювентус Барселона примера Испания Лига чемпионов Луис Энрике

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике перед ответной игрой 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» заявил, что команда готова рисковать для того, чтобы отыграться (первый матч – 0:3).

    «В определенный период игры у нас, безусловно, будет момент, когда мы будем близки к камбэку.

    Мы готовы рисковать настолько, что даже можем выйти на игру с восемью нападающими, ведь нам терять нечего.

    Болельщики должны верить в этих игроков, они выигрывали все, что возможно. У нас команда победителей.

    Мы привыкли к тому, что постоянно едим белужью икру, но невозможно постоянно держаться на таком уровне.

    Поэтому, если мы хотим отыграться, нам нужно прибавить, и мы приложим все усилия», – сказал Энрике.

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