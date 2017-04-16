Нападающий Артем Дзюба объяснился по поводу слов о работе судей на домашних матчах .

«Хотел бы пояснить свою мысль. Наверное, я неудачно выразился, совершенно не то имея ввиду. А говоря о судействе, я имел ввиду следующее: после матча со в Грозном хозяева были крайне недовольны судейством, которое, по мнению многих, было в пользу гостей.

Из моих же слов могло сложиться впечатление, в том числе и у моих друзей из «Терека», что в Грозном судят как-то нечестно. Ничего подобного я ввиду не имел, выразился неудачно», — объяснил Дзюба.