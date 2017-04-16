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    Артем Дзюба: «По поводу судейства в Грозном я неудачно выразился, совершенно не то имел ввиду»

    Теги Спартак Зенит Артем Дзюба Премьер-лига Россия судьи Терек

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба объяснился по поводу слов о работе судей на домашних матчах «Терека».

    «Хотел бы пояснить свою мысль. Наверное, я неудачно выразился, совершенно не то имея ввиду. А говоря о судействе, я имел ввиду следующее: после матча со «Спартаком» в Грозном хозяева были крайне недовольны судейством, которое, по мнению многих, было в пользу гостей.

    Из моих же слов могло сложиться впечатление, в том числе и у моих друзей из «Терека», что в Грозном судят как-то нечестно. Ничего подобного я ввиду не имел, выразился неудачно», — объяснил Дзюба.

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