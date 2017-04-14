Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата России против «Спартака».

«С судейством не должно быть проблем. Назначили Егорова, у него хорошее резюме, никакими делами он не занимался.

Понятно, что журналисты, СМИ болеют за «Спартак», все хотят их чемпионства, поэтому фон у судейства понятный.

Такого благоприятного судейства у «Спартака» никогда не было. Они всегда додавливают в конце в том числе за счет этого. Но на первом месте должен быть футбол, – сказал Дзюба.