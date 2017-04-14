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    Артем Дзюба: «Журналисты, СМИ хотят чемпионства «Спартака», поэтому у судейства понятный фон»

    Теги Спартак Зенит Артем Дзюба Премьер-лига Россия судьи

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата России против «Спартака».

    «С судейством не должно быть проблем. Назначили Егорова, у него хорошее резюме, никакими делами он не занимался.

    Понятно, что журналисты, СМИ болеют за «Спартак», все хотят их чемпионства, поэтому фон у судейства понятный.

    Такого благоприятного судейства у «Спартака» никогда не было. Они всегда додавливают в конце в том числе за счет этого. Но на первом месте должен быть футбол, – сказал Дзюба.

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