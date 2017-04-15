Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Иван Данильянц: «У Кудряшова перелом носовой перегородки, но это осталось без внимания арбитра»

    Теги ЦСКА Федор Кудряшов Премьер-лига Россия травмы судьи Иван Данильянц Кирилл Левников Витиньо

    Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц прокомментировал эпизод с травмой защитника Федора Кудряшова в матче с ЦСКА (0:0).

    В концовке матча Кудряшов получил удар локтем от форварда «армейцев» Витиньо. Это осталось незамеченным главным арбитром встречи Кириллом Левниковым.

    «Традиционно игры наших команд проходят в острой борьбе. Всегда много драматизма, желания победить с обеих сторон. До 30-й минуты все проходило по нашему сценарию. Мы имели преимущество в центре поля, которым не распорядились так, чтобы воплотить его в моменты. Потом соперник перехватил инициативу.

    Во втором тайме игра была на качелях, с большим количеством моментов у наших ворот. У нас и так дефецит игроков, а тут еще и травма Кудряшова. У Феди перелом носовой перегородки. Все это осталось без внимания арбитра. В результате мы 3-4 минуты играл в меньшинстве, и соперник имел колоссальное преимущество над нами.

    Ошибки Нобоа? Все опасные моменты возникали скорее из-за того, что мы сами теряли мяч, а не из-за действий ЦСКА. К этому приводили наши невынужденные ошибки приводили. В том числе и в центре поля», – сказал Данильянц.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться