Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц прокомментировал эпизод с травмой защитника Федора Кудряшова в матче с (0:0).

В концовке матча Кудряшов получил удар локтем от форварда «армейцев» . Это осталось незамеченным главным арбитром встречи .

«Традиционно игры наших команд проходят в острой борьбе. Всегда много драматизма, желания победить с обеих сторон. До 30-й минуты все проходило по нашему сценарию. Мы имели преимущество в центре поля, которым не распорядились так, чтобы воплотить его в моменты. Потом соперник перехватил инициативу.

Во втором тайме игра была на качелях, с большим количеством моментов у наших ворот. У нас и так дефецит игроков, а тут еще и травма Кудряшова. У Феди перелом носовой перегородки. Все это осталось без внимания арбитра. В результате мы 3-4 минуты играл в меньшинстве, и соперник имел колоссальное преимущество над нами.

Ошибки Нобоа? Все опасные моменты возникали скорее из-за того, что мы сами теряли мяч, а не из-за действий . К этому приводили наши невынужденные ошибки приводили. В том числе и в центре поля», – сказал Данильянц.