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    Алексей Сорокин: «Слухи о том, что поле «Крестовского» сожгли и уничтожили, не подтвердились. Паники и ужаса нет»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Алексей Сорокин Крестовский стадионы

    Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал информацию о непригодном состоянии газона стадиона «Крестовский».

    «Мы внимательно следим за ситуацией, и пока речи о смене поля не идет. Действительно, поле, может быть, растет не так быстро, как предполагалось, но никакой паники и ужаса нет.

    Слухи о том, что поле сожгли и уничтожили, не подтвердились. Надо понимать, что поле растет в непростых условиях: крыша закрыта, широта не южная, но мы ожидаем, что ситуация выправится.

    Все равно какие-то изъяны вылезают, потому что в целом это большой механизм. Но для этого мы сейчас и проводим тестовые матчи. Есть примеры, когда стадионы создавались непосредственно перед чемпионатом мира, но надеемся, что у нас будет все более спланированно», – заявил Сорокин.

    У стадиона «Зенита» опять проблемы

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