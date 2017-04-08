Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал информацию о непригодном состоянии газона стадиона .

«Мы внимательно следим за ситуацией, и пока речи о смене поля не идет. Действительно, поле, может быть, растет не так быстро, как предполагалось, но никакой паники и ужаса нет.

Слухи о том, что поле сожгли и уничтожили, не подтвердились. Надо понимать, что поле растет в непростых условиях: крыша закрыта, широта не южная, но мы ожидаем, что ситуация выправится.

Все равно какие-то изъяны вылезают, потому что в целом это большой механизм. Но для этого мы сейчас и проводим тестовые матчи. Есть примеры, когда стадионы создавались непосредственно перед чемпионатом мира, но надеемся, что у нас будет все более спланированно», – заявил Сорокин.

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