Заместитель генерального директора «Зенита» по управлению инфраструктурой Владимир Литвинов рассказал о состоянии газона на стадионе «Крестовский».

«Натуральный газон, построенный на стадионе компанией-субподрядчиком, не перезимовал, что было вполне ожидаемо. Клуб не раз об этом предупреждал представителей города – заказчика строительства.

До настоящего времени инженерные системы, которые должны поддерживать жизнеобеспечение натурального газона, не сданы и не работают в проектном режиме. По сути, газон на стадионе выращивается заново, и заявления о том, что его надо пересеивать, бессмысленны: он уже был засеян заново в начале марта, неоднократно производился подсев.

Заявления о том, что лампы искусственной инсоляции использовались неправильно, также безосновательны. Хороший тому пример – стадион «Петровский», где данная система зачастую используется круглосуточно для достижения хорошего результата», — сказал Литвинов.