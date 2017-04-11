Крис Саттон: «Венгер должен уйти. Он тренировал «непобедимых», а сейчас тренирует «невидимых»
Бывший нападающий «Селтика», а ныне эксперт BBC Крис Саттон поделился мнением о будущем главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера.
«Самая большая проблема «Арсенала» состоит в том, что Арсен Венгер, похоже, принял решение о своем будущем.
Я этого не понимаю. Это дело владельцев клуба – принять это решение. Если они сидели и наблюдали за матчем против «Кристал Пэлас», то им должно быть стыдно за это выступление команды.
Лучше не становится, становится только хуже. Им пора трезво оценить ситуацию, понять, что собой представляет «Арсенал».
Команда хромает. Они играли с теми, кто борется за выживание, и были биты. Это просто жалкое выступление.
Этот менеджер тренировал «непобедимых» (сезон-2003/04 – прим. Sports.ru), а сейчас тренирует «невидимых».
Есть разные способы проиграть футбольный матч. Венгер не выжимает максимума из своих игроков. Он должен уйти, и им нужно пригласить кого-то другого.
Может ли кто-то прийти и сделать эту работу лучше? Конечно! Они просто не слушают», – сказал Саттон в эфире BBC 5 live Sport.
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