Бывший нападающий «Селтика», а ныне эксперт BBC Крис Саттон поделился мнением о будущем главного тренера Арсена Венгера.

«Самая большая проблема «Арсенала» состоит в том, что Арсен Венгер, похоже, принял решение о своем будущем.

Я этого не понимаю. Это дело владельцев клуба – принять это решение. Если они сидели и наблюдали за матчем против , то им должно быть стыдно за это выступление команды.

Лучше не становится, становится только хуже. Им пора трезво оценить ситуацию, понять, что собой представляет «Арсенал».

Команда хромает. Они играли с теми, кто борется за выживание, и были биты. Это просто жалкое выступление.

Этот менеджер тренировал «непобедимых» (сезон-2003/04 – прим. Sports.ru), а сейчас тренирует «невидимых».

Есть разные способы проиграть футбольный матч. Венгер не выжимает максимума из своих игроков. Он должен уйти, и им нужно пригласить кого-то другого.

Может ли кто-то прийти и сделать эту работу лучше? Конечно! Они просто не слушают», – сказал Саттон в эфире BBC 5 live Sport.